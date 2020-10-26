إيهاب جلال يتصدر المشهد.. بيراميدز يتجه لإقالة تشاتشيتش

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قريبا من الرحيل عن النادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد خسارة بيراميدز نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، مساء أمس الأحد، بالعاصمة المغربية الرباط.

وأكدت تقارير صحفية أن تشاتشيتش سوف يرحل عن تدريب بيراميدز بنهاية الشهر الجاري عقب خوض لقاء المقاولون العرب يوم السبت المقبل.

وكان الفريق السماوي ودع بطولة كأس مصر، بجانب أنه أصبح مهددًا بقوة بخسارة المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز.

وهناك عدة أسماء على طاولة مسئولو بيراميدز، لخلافة تشاتشيتش، خلال الموسم المقبل من بينهم مدرب مصري وحيد وهو إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة والذي تم ترشيحه بقوة في الفترة الأخيرة لتولي المهمة.

جدير بالذكر أن تشاتشيتش تولى مهمة تدريب بيراميدز خلفًا للفرنسي سباستيان ديسابر الذي رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج.

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