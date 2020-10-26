أحمد حسن: بيراميدز يحتاج ثورة إدارية للمنافسة بالموسم الجديد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق فريق نهضة بركان المغربي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق بيراميدز فى لقاء انتهي بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وانتقد الصقر أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية سابقًا، بعض القرارت الإدارية بنادي بيراميدز في الفترة الماضية بشأن بعض الأمور الفنية والتعاقدية سواء بشأن الجهاز الفني واللاعبين.

وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز يحتاج ثورة إدارية للمنافسة بالموسم الجديد في وجود فتحي ورمضان صبحي".

وتابع "الصقر" أنه كان يتمنى أن يواصل رمضان صبحي تجربته الإحترافية معلقًا: "كنت أتوقع أن يكون رمضان خليفة محمد صلاح في الملاعب الأوروبية".

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