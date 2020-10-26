نقيب الصحفيين: نفخر بالتطور الديمقراطي الذي وصلت إليه مصر (فيديو)

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن 570 مراسلًا يمثلون 166 مؤسسة يشاركون في تغطية انتخابات مجلس النواب، كاشفا عن تفاصيل عمل المراسلين المراسلين الأجانب بانتخابات مجلس النواب، بالقول: "لم يرد إلينا أي شكوى من أي مراسل تحيل بين المراسل وممارسة عمله الصحفي في اليوم الثاني للانتخابات"، لافتًا إلى أنهم تلقوا عدة مشكلات بسيطة باليوم الأول وتم حلها على الفور، معلقًا: "إذا كان هناك أي ملحوظة تتعلق بأداء عمل المراسلين الأجانب فلم يصمتوا على ذلك".





وأشار "رشوان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن رويترز اعترفت بخطأ مهني فادح عندما كتبت عنوان "الصوت المصري بـ50 جنيه"، بعد أن تواصلت معها الهيئة العامة للاستعلامات، متابعًا: "نتناقش بإطار مهني وليس إطار سياسي".





ولفت إلى أن الحكومة خرجت نهائيًا من الانتخابات البرلمانية على عكس ما كان يحدث قبل 2013، مؤكدًا أنه لا يوجد تأثير تنفيذي على الانتخابات المصرية على الإطلاق، متابعًا: "الانتخابات أصبحت تدار بحرية، ونفخر بالتطور الديموقراطي الذي وصلت مصر إليه".



