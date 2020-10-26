ساويرس: الاستثمار في الإعلام بيخسر.. ومش بيجيب غير وجع القلب (فيديو)

علق نجيب ساويرس، على توقعيه اتفاقية مع تطبيق التيك توك، قائلًا: "إحنا عايزين ندي فرصة للشباب المبدع إنه يتواصل على هذا التطبيق العالمي".





وتابع "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "إحنا عايزين الشباب يستخدم هذه التكنولوجيا العظيمة بصورة سهلة، إحنا بنوفر التدريب، والتيك توك بتدعمنا".





وعن إمكانية رجوعه للاستثمار مرة أخرى في الإعلام، رد قائلا: "الاستثمار في الإعلام بيخسر، ومش بيجيب غير وجع القلب، يطلع أي حد يقول كلمة، تبقى أنت المسؤول، مش هو".





وشهد "the festival plaza"، ظهر الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين جيميناي أفريقيا -التابعة لمجموعة أوراسكوم- ومنصة تيك توك، بحضور المهندس نجيب ساويرس، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.





وقالت شيرين ماجورة، مسؤولة الشراكات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وأفريقيا بتطبيق تيك توك: "سعيدة جدا بهذه الفرصة، وبتوقيعنا مع جيميناي أفريقيا خاصة في مهرجان الجونة السينمائي"، لافتة إلى أنهم مستمرون في السير بخطوات جادة في صناعة الإعلام، ومعبرة عن تقديرها للفرصة التي حصلوا عليها والمتمثلة في التعاون مع جيميناي أفريقيا.





وأكدت أن المبادرة ستمنح الفرصة للمواهب الشابة للتجريب كيف يصبحون مبدعين مؤثرين.



