البعثة الأوروبية بمصر تُشيد بانتخابات مجلس النواب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:10 ص
أمنية فوزي
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كشفت ميرنا شلش، منسق التحالف المصري الأوروبي لمتابعة الانتخابات، عن أنه تم رصد مقر انتخابي بـ 5 محافظات مختلفة للتحالف المصري الأوروبي لمتابعة الانتخابات.

وأضافت "شلش"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن التحالف المصري الأوروبي رصد عدة ملاحظات على الانتخابات من ضمنها؛ وجود تعاون بين القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، وكان هناك سيادية للأجهزة التنفيذية، وهناك كثافة في عملية التصويت، وزيادة الناخبين في اليوم الثاني عن الأول، وهناك مشاركة للشباب بشكل كبير، وتعاون بين القضاة والمتابعين، والتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان الانتخابية.

ولفتت إلى أن السيدات وكبار السن كان لهم تواجد كبير خلال انتخابات مجلس النواب، وأن البعثة الأوروبية أشادت بحسن تنظيم انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن التحالف يضم 3 منظمات، ويضم جنسيات مختلفة.

باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وكانت اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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