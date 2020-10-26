تعرف على سبب غياب الحبر الفسفوري من انتخابات مجلس الشعب (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:37 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف محمود نفادي، رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، عن سبب غياب الحبر الفسفوري عن انتخابات مجلس النواب، قائلًا: "الحبر الفسفوري غير موجود منذ مجلس الشورى الأسبق، والسبب وراء ذلك هي إمكانية نقل فيروس كورونا من خلال الحبر الفسفوري، بعد تحذير وزارة الصحة".

وتابع "نفادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الانتخابات شهدت وجود مال سياسي في بعض الدوائر، مشيرًا إلى أن التصويت أغلق في الساعة التاسعة تمًامًا، وأنه عندما كان يتواجد بعض الناخبين داخل اللجنة، كان يتم إغلاق باب اللجنة حتى انتهاء التصويت، ولم يكن هناك أي اتجاه لمد التصويت.

وأشار إلى أن مؤشرات الانتخابات ستظهر بعد انتهاء التصويت، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى فوز القائمة الوطنية، من أجل مصر في الإسكندرية والصعيد على وجه الخصوص، وستكون هناك إعادة بنسبة 90% على المقاعد الفردية.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إحدى المؤسسات المراقبة للانتخابات البرلمانية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات، لديها أبعاد معينة تقيّم من خلالها العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على مرحلة التصويت فقط.

وأوضح، أن مرحلة التصويت من مراحل العملية الانتخابية يسبقها مراحل أخرى كثيرة من خلالها يتم تقييم العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هناك أمرا إيجابيا يُحسب للدولة المصرية، وهو أن الدولة تمكنت في ظل الصراعات والحروب، ومواجهة الإرهاب وانتشار فيروس كورونا، أن تقيم هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتابع: أن المرحلة التالية التي يتم من خلالها تقييم العملية الانتخابية هي مدى تطابق القوانين الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المعايير الدولية لحرية الانتخابات وبالفعل كلها متوافقة مع المعايير الدولية.

واستطرد: أنه من خلال مراقبة عملية التصويت والدعاية، فيمكن أن نقول إنه تحققت نسبة كبيرة من النزاهة، باستثناء بعض الوقائع والخروقات التي تمت في مساحة الدعاية الانتخابية.

وواصل: أنه حتى الآن يمكن أن نقول إنه لم توجد أي مخالفات ترقى لمستوى الجرائم الانتخابية التي تشكك في نزاهة الانتخابات.

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