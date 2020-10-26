كومان يصدر قرار بشأن جريزمان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أصدر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قرار بشأن اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الكتالوني.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن المدرب الهولندي أصدر قرار برغبته فى رحيل اللاعب الفرنسي عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تراجع مستواه.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن جريزمان أصبح خارج حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان هذا الموسم وأصبح الأقرب للرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

يذكر أن جريزمان قد انتقل لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية قبل الماضية قادما من صفوف نادي اتلتيكو مدريد الإسباني.

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كومان جريزمان برشلونة الدوري الإسباني

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