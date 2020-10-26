علي حسن: مصر استكملت نجاحها في أزمة كورونا بعقد انتخابات النواب

قال الدكتور علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من دول العالم فيما يتعلق بإدارة أزمة كورونا، واستكملت الدولة نجاحها بعقد الانتخابات البرلمانية.





وأشار "حسن"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن كل مؤسسات الدولة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وحريصون على نزاهة العملية الانتخابية، مشيدا دور الأجهزة الامنية في تأمين العملية الانتخابية.



