علي حسن: مصر استكملت نجاحها في أزمة كورونا بعقد انتخابات النواب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من دول العالم فيما يتعلق بإدارة أزمة كورونا، واستكملت الدولة نجاحها بعقد الانتخابات البرلمانية. 

وأشار "حسن"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن كل مؤسسات الدولة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وحريصون على نزاهة العملية الانتخابية، مشيدا دور الأجهزة الامنية في تأمين العملية الانتخابية.

ولفت، إلى أن ظاهرة الممارسات الإجرامية أمام المقار الانتخابية لجماعة من البلطجية المنتمون للجماعة الإرهابية اختفت تماما، منوها بأن البرلمان القادم سيكون ممثلا لكل مصر.

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