"ليس كل من هب ودب".. أستاذ فقه يفتح النار على "حمادة هلال" (فيديو)

علق الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ الفقه والفلسفة بجامعة الأزهر، على أغنية الفنان حمادة هلال، "الشرع محللي أربعة"، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، مشددًا على أن كلمة الشريعة لا تستدعى في الفن إلا لمقامها.





وأضاف "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "أننا نحترم الفن والإبداع الصادق ولسنا ضد الفن على الإطلاق.. وهناك فنون تدعو إلى القيم والأخلاق وهذه هي التي يجب أن نستدعيها"، لافتًا إلى أن هناك فارقًا بين الفنون والجنون، موضحًا أن الجنون هو إدخال الفن فيما لا يفيد وهو ما يترتب عليه إثارة البليلة في المجتمع ويدخل في مناطق محظورة ليس للفن مجال فيها".





وأكد أستاذ الفقه والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه يحترم الفن والفنانين، ولكن لكل مقام مقال، مشددًا على أن تعدد الزواجات في الإسلام مباح ولكن له ضوابط وشروط، وليس "لكل من هب ودب".





وكان نفى الفنان حمادة هلال، الأخبار المتداولة عن شجاره مع الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "الشرع محلل أربعة"، مُضيفًا:" مفيش خناقة وعمرى ما اتخانقت مع حد ومحمد رمضان أخويا، والأغنية عندي من 4 شهور وكنت مأجلها لأسباب منها، وفاة والدتي وأغاني غيرها تأجلت".





وقال حمادة هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن فكرة أغنيته لا تبيح الزواج بأربعة سيدات، ولكن الفكرة مختلفة تمامًا، وأنه عندما علم من أهل الدين بأن الاسم خطأ قام بإزالته على الفور.



