نجم الأهلي السابق يكشف سبب خسارة بيراميدز لقب الكونفدرالية









كشف هشام حنفي، نجم الأهلي سابقًا، أسباب خسارة نادي بيراميدز للقب الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.





وأكد هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الإدارة وتشاتشيتش والحكم أسباب خسارة بيراميدز الكونفدرالية".





وتابع: "الإدارة شاركت في خسارة اللقب بسبب عدم نجاحها في إدارة الأمور بخسارة لقب الكونفدرالية والخروج من كأس مصر واحتمالية ابتعادها عن المركز الثاني بالمنافسة مع الزمالك".



