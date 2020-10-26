البعثة الأوروبية تشيد بتنظيم انتخابات مجلس النواب (فيديو)

قالت ميرنا شلش، منسق التحالف المصري الأوروبي لمتابعة الانتخابات، إنه تم رصد مقر انتخابي بـ5 محافظات مختلفة للتحالف المصري الأوروبي لمتابعة الانتخابات.





وأشارت "شلش"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أن التحالف المصري الأوروبي رصد عدة ملاحظات على الانتخابات من ضمنها وجود تعاون بين القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، وكان هناك سيادية للأجهزة التنفيذية، وهناك كثافة في عملية التصويت، وزيادة الناخبين في اليوم الثاني عن الأول، وهناك مشاركة للشباب بشكل كبير، وتعاون بين القضاة والمتابعين، والتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان الانتخابية.





وأضافت، أن السيدات وكبار السن كان لهم تواجد كبير خلال انتخابات مجلس النواب، وأن البعثة الأوروبية أشادت بحسن تنظيم انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن التحالف يضم 3 منظمات، ويضم جنسيات مختلفة.



