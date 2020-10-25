إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة التأديبية العاجلة

إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة التأديبية العاجلة
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:06 م
مـروة هيـكل
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قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 132 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامها بالتطاول على قياداتها والتعدي على إحدى زميلاتها.
أكد تقرير الإتهام أن هدى جمال علي، مدير عام بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية بدائة عملها سلكت مسلكًا لا يتفق مع الإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفت القواعد والتعليمات.
وكشفت التحقيقات أن المخالفة إرتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بأن تعدت وتطاولت على قياداتها بالأزهر وتحدثت بشكل غير لائق مع منيرة سعيد عبد الحميد.
وأنتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالتها للمحكمة التأديبية العليا وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمتها تأديبيًا وفقًا للقانون.
أكد تقرير الإتهام أن هدى جمال علي، مدير عام بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية بدائة عملها سلكت مسلكًا لا يتفق مع الإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفت القواعد والتعليمات.
وكشفت التحقيقات أن المخالفة إرتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بأن تعدت وتطاولت على قياداتها بالأزهر وتحدثت بشكل غير لائق مع منيرة سعيد عبد الحميد.
وأنتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالتها للمحكمة التأديبية العليا وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمتها تأديبيًا وفقًا للقانون.