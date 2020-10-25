إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة التأديبية العاجلة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 132 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامها بالتطاول على قياداتها والتعدي على إحدى زميلاتها.

أكد تقرير الإتهام أن هدى جمال علي، مدير عام بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية بدائة عملها سلكت مسلكًا لا يتفق مع الإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفت القواعد والتعليمات.

وكشفت التحقيقات أن المخالفة إرتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بأن تعدت وتطاولت على قياداتها بالأزهر وتحدثت بشكل غير لائق مع منيرة سعيد عبد الحميد.

وأنتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالتها للمحكمة التأديبية العليا وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمتها تأديبيًا وفقًا للقانون.
إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة التأديبية العاجلة
إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة التأديبية العاجلة

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