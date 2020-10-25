بولندا تمنح العناني وحواس وسام الاستحقاق تقديرًا لجهودهما

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قام السفير ميهاو وابيندا، سفير دولة بولندا بالقاهرة، بتسليم الدكتور خالد العناني والدكتور زاهي حواس وسام الاستحقاق البولندي، وذلك في حفل كبير اُقيم بحديقة السفارة البولندية بالقاهرة، حيث منحت الحكومة البولندية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات وسام الاستحقاق للحكومة البولندية.

وخلال الحفل أكد السفير البولندي، على أن الدكتور خالد العناني والدكتور زاهي حواس مُنحا الوسام من أجل الجهود والإنجازات التي قاما بها في مجال علم الآثار والمساهمات البارزة في التعاون بين بولندا ومصر في مجال العمل الاثري والسياحي.

كما اكد السفير على عمق العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال التعاون الأثري والسياحي.

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد العناني خلال كلمته التي ألقاها بالحفل عن سعادته باستحقاقه هذا الوسام من دولة بولندا التي تربطها بمصر علاقات صداقة وتعاون قوية في جميع المجالات خاصة القطاع السياحي والاثري، حيث كانت من أولى البلاد التي قام بزيارتها بعد الفتح التدريجي إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أشار الدكتور خالد العناني خلال كلمته إلى التعاون الكبير بين مصر وبولندا في مجال الأثار حيث قام بافتتاح ڤيلا الطيور في كوم الدكة بالاسكندرية ومقصورة آمون رع بمعبد حتشبسوت بالاقصر وذلك بعد أعمال ترميمهما.

وأشار د. العناني أن بولندا من بين أفضل 10 أسواق مصدرة للسياحة لمصر ، حيث استقبلت مصر أكثر من 400000 سائح بولندي في عام 2019.

ومع استئناف الرحلات الدولية بعد فترة التوقف التي تسبب فيها فيروس كورونا ، وضعت بولندا مصر في منطقة السفر الخضراء واستؤنفت الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم في أغسطس الماضي.

واختتم الدكتور خالد العناني كلمته بتوجيه الشكر لدولة بولندا حكومةً وشعبًا.

وفي كلمته اشار الدكتور زاهي حواس الى التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجال العمل الأثري وتدريب الاثريين.

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