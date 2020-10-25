قرار مفاجئ من الحكومة الإيطالية بشأن الجماهير

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:00 م
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
وكالات
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ألغت الحكومة الإيطالية قرارها السابق بشأن عودة محدودة لحضور الجماهير للمسابقات الرياضية المختلفة.

وقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المرسوم الوزاري، الذي سيصبح سيدخل حيز التنفيذ غد الاثنين وحتى 24 نوفمبر المقبل، حيث تسعى البلاد جاهدة لاحتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، التي تسببت مؤخرا فيما يقرب من 20 ألف حالة إصابة جديدة.

ينص المرسوم على أن الرياضات الاحترافية فقط، وتلك التي تجري تحت رعاية اللجنة الأولمبية الإيطالية والفعاليات الدولية يمكنها الاستمرار بإقامتها "خلف الأبواب المغلقة داخل المنشآت أو في الأماكن المفتوحة بدون متفرجين".

دخلت إيطاليا في حالة إغلاق خلال الفترة من مارس حتى مايو الماضيين، ولم يتم السماح في البداية بحضور الجماهير عندما استأنفت البطولات الرياضية منافساتها في يونيو الماضي.

تم الانتهاء من موسم دوري كرة القدم الإيطالي 2019-2020 في ملاعب فارغة في أوائل أغسطس الماضي، ولكن تم السماح بحضور ألف متفرج كحد أقصى لمتابعة المباريات عندما بدأ الموسم الجديد في 20 سبتمبر الماضي.

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الللجنة الأولمبية الحكومة الايطالية

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