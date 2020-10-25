السيطرة على حريق شب بالقرب من نهر النيل بالمنيب

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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا إندلع في كمية من الهيش والبوص على ضفاف نهر النيل بمنطقة المنيب، غرب المحافظة، قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أمام أبراج المنيب بدائرة قسم الجيزة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين، بسيارة ولانش إطفاء بقيادة العقيد محمد علي من قوات الإنقاذ النهري.



وتمكنت محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المراكب والعائمات المجاورة، وأخطر مدير أمن الجيزة.

