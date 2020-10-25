سارة حناشي بأجرأ فستان في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
ظهرت الممثلة التونسية سارة حناشي في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي وفاجأت الجمهور بإطلالة متألقة وجريئة.

وارتدت سارة حناشي فستان قصير حيث وصل طوله فوق الركبة بكثير ومفتوح الصدر وأبهر الجميع حيث يعتبر من أجرأ الفساتين في اليوم الثالث للمهرجان.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفا مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون الفنانه رانيا يوسف

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ 37 دقيقة

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يومين

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ يوم

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 8 ساعات

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد..بفستان مفتوح الصدر.. هدى المفتي في حفل افتتاح مهرجان الجونة

"بفستان كب والكمامة"..بشرى تشعل مهرجان الجونة السينمائي (صور)

"بالأسود المحتشم"..ميس حمدان في مهرجان الجونة السينمائي

حورية فرغلي على الريد كاربت بفستان أسود جرئ (صور)

ريا أبي راشد بفستان أنيق في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

عائشة بن أحمد تثير الجدل بفستان شفاف وبرقصة مع ريم مصطفى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

09:28 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

02:17 م

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

08:15 م

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه