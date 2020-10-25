سارة حناشي بأجرأ فستان في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

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ظهرت الممثلة التونسية سارة حناشي في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي وفاجأت الجمهور بإطلالة متألقة وجريئة.



وارتدت سارة حناشي فستان قصير حيث وصل طوله فوق الركبة بكثير ومفتوح الصدر وأبهر الجميع حيث يعتبر من أجرأ الفساتين في اليوم الثالث للمهرجان.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.