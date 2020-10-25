النني احتياطيا.. أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي

كشف ميكيل ارتيتا المدير الفني لأرسنال، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل مباراته أمام فريق ليستر سيتي، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: بيليرين - ديفيد لويز - جابريل - تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا - داني سيبايوس - ساكا.

خط الهجوم: الكسندر لاكازيت - ايميريك اوباميانج.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني لاعب ارسنال على مقاعد البدلاء خلال تلك المباراة.