الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

كشفت تقارير صحفية، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، استقرت على ترشيح 3 أجانب، لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وأشار مصدر مطلع داخل اللجنة، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب الاستغناء عن خدمات المهاجم السنغالي أليو بادجي.

وأوضح المصدر، أن بادجي أصبح تركيزه منصب على الأمور الخارجية التي لا تخص كرة القدم، وهو ما أثار غضب مسؤولي الأهلي.

وحسب المصدر، فإن المهاجم الزامبي والتر بواليا، نجم فريق الجونة، على رأس المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء.

وحظى بواليا بإعجاب مسؤولي الأهلي، بعد تألقه بشكل كبير مع الفريق الساحلي، مسجلاً 12 هدفاً في الدوري.

كما تضم القائمة مرشحين آخرين رفقة بواليا، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة القادمة.