الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:00 م
عبد القادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية،
أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، استقرت على ترشيح 3 أجانب، لتدعيم خط الهجوم في
الفريق.
وأشار مصدر مطلع
داخل اللجنة، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب الاستغناء عن خدمات
المهاجم السنغالي أليو بادجي.
وأوضح المصدر،
أن بادجي أصبح تركيزه منصب على الأمور الخارجية التي لا تخص كرة القدم، وهو ما أثار
غضب مسؤولي الأهلي.
وحسب المصدر، فإن
المهاجم الزامبي والتر بواليا، نجم فريق الجونة، على رأس المرشحين للانضمام للقلعة
الحمراء.
وحظى بواليا بإعجاب
مسؤولي الأهلي، بعد تألقه بشكل كبير مع الفريق الساحلي، مسجلاً 12 هدفاً في الدوري.
كما تضم القائمة
مرشحين آخرين رفقة بواليا، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة القادمة.