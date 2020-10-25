اليوم الثاني.. جولة لمحافظ أسوان فى لجان إنتخابات مجلس النواب

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ضمن جولته الميدانية لمحافظ اسوان لليوم الثاني داخل لجان الإقتراع لإنتخابات مجلس النواب 2020 حيث تفقد لجان دار الشابات المسلمات ومدرسة عوض السيد الثانوية بنات، وقد وجه اللواء أشرف عطية الشكر للعاملين بالفرق المتمركزة لمبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى والمنتشرة بلجان الإنتخابات بكافة المدن والقرى لإستثمار توافد الناخبين على هذه اللجان من أجل الكشف والفحص الطبى الشامل عليهم حيث حققت المبادرة منذ إنطلاقها فى أول أكتوبر 42% من المستهدف بإجمالى 331 ألف نسمة





ومن المقرر إستمرارها حتى نهاية ديسمبر القادم، كما حرص أشرف عطية على تفقد إحدى سيارات الإسعاف المتمركزة أمام اللجان الإنتخابية ضمن خطة التأمين التى تم تنفيذها حيث إطمئن المحافظ على جاهزيتها وتوافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية المطلوبة للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة،





وفى سياق متصل أكد محافظ أسوان على أنه لم يتم رصد أى مخالفات أو تجاوزات للعملية الإنتخابية والتى تسير بحيادية كاملة وفى أجواء من الحرية لإختيار المرشحين، وهو الذى يتطلب من كل ناخب وناخبة الإختيار الأفضل للنائب القادم والقادر على إقتحام مشاكلهم وتلبية مطالبهم وإحتياجتهم الأساسية





وفى نفس الوقت العمل على مساندة جهود المحافظة فى تحقيق التنمية والنماء بجميع أرجاء أسوان، مناشدًا الناخبين إستغلال الحق الدستورى لهم بالمشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء بأصواتهم لإختيار من يمثلهم خلال الخمس سنوات القادمة،





وأثناء جولته الميدانية إستمع المحافظ لشكاوى ومطالب بعض المواطنين حيث وجه المسئولين على الفور بالتدخل السريع لوضع الحلول الجزرية والعاجلة لهم.