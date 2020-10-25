الهيئة الوطنية: 10 إجراءات لفرز صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب

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أعلنت لهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن عدة إجراءات الفرز فى اليوم الأخير من تصويت المصريين بالداخل فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.



وتضمنت الإجراءات المحددة للفرز أن يقوم رئيس اللجنة الفرعية فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين ما يلى:



1-تحديد صناديق النظام الذى سيبدأ فى فرزه ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة نموذج "8ن".



2-فض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع التى تم تحديدها صندوق تلو الآخر فى كل نوع على حدة.



3-تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاق الحضور على أنه أصبح فارغا.



4-فرد بطاقات الاقتراع المطلوبة واحد تلو الأخر على الظهر وذلك بمعاونة أمناء اللجنة والتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة.



5-التأكيد من أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم فى النظام الفردى هو ذات العدد فى نظام القوائم على النحو الثابت بمحضر الإجراءات نموذج رقم "8ن" وإثبات ذلك فى النموذجين رقمى (12ن، 13ن) (فردى وقوائم).



6-تقسم بطاقات الاقتراع إلى مجموعتين: مجموعة للأصوات الباطلة، ومجموعة للأصوات الصحيحة.



7-حصر وإثبات عدد الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة.



8- الفرز فى النظام الفردى بعد استبعاد الأصوات الباطلة يتم فرز الأصوات الصحيحة بحضر الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فردى، ويتم الاستعانة بالنموذج رقم "11ن" فردى لعد وتجميع ما حصل عليه جميع المرشحين فى النظام الفردى مساويا لعدد الأصوات الصحيحة مضروبا فى عدد المقاعد المطلوب انتخابها، ويحرر محضر إجراءات الفرز للنظام الفردى نموذج رقم "12ن" فردى، حيث يثبت به عدد الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح.



9-الفرز فى نظام القوائم بعد استبعاد الأصوات الباطلة يتم فرز الأصوات الصحيحة بحضر الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة على حدة، ويتم الاستعانة بالنموذج رقم "11ن" لنظام القوائم لعد وتجميع ما حصلت عليه كل قائمة مع مراعاة أن يكون مجموع الأصوات التى حصلت عليها جميع القوائم مساويا لعدد الأصوات الصحيحة، ويحرر محضر بإجراءات فرز نموذج رقم "12ن" لنظام القائمة حيث يثبت بع عدد الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية، وعدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة.



10-يقوم رئيس وأمناء اللجنة ومندوبى ووكلاء المرشحين والقوائم الذين حضروا عملية الفرز ثم يقوم رئيس اللجنة بتسليم الأوراق الانتخابية إلى رئيس اللجنة العامة.