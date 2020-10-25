إيفرتون يتجرع الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم





خسر نادي إيفرتون للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نظيره ساوثهامبتون بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم اليوم في الجولة السادسة من المسابقة.





وعلى ملعب سانت ماري ستاديوم، أنهى أصحاب الأرض اللقاء "إكلينيكيا" في الـ45 الدقيقة الأولى بالهدفين اللذين حملا توقيع جيمس وارد وفرد آدامز في الدقيقتين 27 و35 على الترتيب.





وفي الشوط الثاني، زادت الأمور تعقيدا على كتيبة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، بعد أن لعب الفريق منقوصا من لاعب في الدقيقة 72 بطرد الفرنسي لوكاس دين ببطاقة حمراء مباشرة.





وواصل "التوفيز" مسلسل نزيف النقاط للجولة الثانية على التوالي بعد التعادل في الجولة الماضية في دربي المرسيسايد أمام ليفربول بهدفين لمثلهما.





وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق الذي قدم انطلاقة قوية في بداية الموسم بأربعة انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة يظل بها في الصدارة بفارق الأهداف أمام جاره اللدود وحامل اللقب "الريدز"، بينما عاد ساوثامبتون لدرب الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام تشيلسي (3-3)، ليرفع رصيده إلى 10 نقطة في المركز الخامس.



