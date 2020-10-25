بداية التحسن.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الاثنين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:42 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.
بداية التحسن.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الاثنين
بداية التحسن.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الاثنين

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