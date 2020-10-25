بداية التحسن.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الاثنين



طقس الإثنين نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الإثنين ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.