رئيس حي غرب المنصورة يناقش الاستعدادات النهائية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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ناقش المحاسب محمد عبد الباقى، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأحد الاستعدادات النهائية لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠ والتى تقرر عقدها خلال يومى الأحد والاثنين ٨، ٩ نوفمبر القادم لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية


جاء ذلك على ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن رفع درجة الأستعداد لأستقبال الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٠


حضر الاجتماع يحيى باشا، مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، بمحافظة الدقهلية الدكتور
الشحات ابراهيم السيد وكيل ادارة غرب المنصورة التعليمية، وجواهر منصور مدير ادارة الأتصال السياسى بحى غرب، وبحضور مسئولى ومديرى المدارس والادارات بإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وقد تم خلال الاجتماع أستعراض عدد اللجان الانتاخبية الكائنة بنطاق الحى والبالغ عددها ٧٠ لجنة مقسمة على ٢١ مدرسة، كما تم التنبية على السادة مديرى المدارس المتواجد بها مقار للجان الإنتخابية بالتواجد بصفة دائمة بداخل المدارس التابعة لهم خلال العملية الأنتخابية والتى تقرر عقدها خلال يومى الأحد والاثنين ٨، ٩ نوفمبر القادم. للتواصل بغرفة العمليات الفرعية المتواجدة بديوان عام الحى
لمتابعة العملية الانتخابية اولا بأول، كما تم التنبية على مديرى المدارس التى تم اختيارها كمقار للجان الانتخابية
بمراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشافات الطوارئ

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأنة سيتم التنسيق مع مسئولى الاتصالات لتفعيل خدمة التليفون الارضى خلال يومي الانتخابات بكافة المدارس التى تم اختيارها كمقار للجان الانتخابية، لمتابعة العملية الانتخابية اول باول، مع التشديد عن الابلاغ بأى أعطال بخدمة التليفون الأرضى
قبل بدء العملية الانتخابية

فيما اكد رئيس حى غرب المنصورة سيتم متابعة أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية وكفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقرات الانتخابية.

وتوفير عدد كافٍ من الكراسي داخل المقرات الانتخابية للتسهيل على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وتوفير أماكن انتظار كبار السن ووضع مظلات، والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية، وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائي وتدبير كرسى متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

مؤكدا" سنسعى جاهدين بتكاتف كافة القوى على تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر،
موجهًا جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.
رئيس حي غرب المنصورة يناقش الاستعدادات النهائية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠
رئيس حي غرب المنصورة يناقش الاستعدادات النهائية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠
رئيس حي غرب المنصورة يناقش الاستعدادات النهائية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠
رئيس حي غرب المنصورة يناقش الاستعدادات النهائية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠
رئيس حي غرب المنصورة يناقش الاستعدادات النهائية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠
رئيس حي غرب المنصورة يناقش الاستعدادات النهائية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

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