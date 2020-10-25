لاول مرة في الدراما.. حكاية "لازم أعيش" تناقش مرض البهاق

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عرضت اليوم الأحد، الحلقة الأولى من حكاية "لازم أعيش" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، والذي يناقش العديد من قضايا المرأة، وتتحدث حكاية "لازم أعيش" عن مشكلة مرض البهاق وكيفية التعايش معه، وذلك لأول مرة في الدراما المصرية.



يذكر أن حكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلا بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.



سلسلة "الا انا" قصص مستوحاة من احداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخراني، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات.



ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، وتم عرض 5 حكايات هم “بنات موسى” بطولة وفاء عامر و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتى” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيرى عادل، و”ضى القمر” بطولة كندة علوش.

