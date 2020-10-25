لاول مرة في الدراما.. حكاية "لازم أعيش" تناقش مرض البهاق

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
عرضت اليوم الأحد، الحلقة الأولى من حكاية "لازم أعيش" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، والذي يناقش العديد من قضايا المرأة، وتتحدث حكاية "لازم أعيش" عن مشكلة مرض البهاق وكيفية التعايش معه، وذلك لأول مرة في الدراما المصرية.

يذكر أن حكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلا بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

سلسلة "الا انا" قصص مستوحاة من احداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخراني، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات.

ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، وتم عرض 5 حكايات هم “بنات موسى” بطولة وفاء عامر و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتى” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيرى عادل، و”ضى القمر” بطولة كندة علوش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفا مرض البهاق جميلة عوش امر شخصي البهاق اروي جوده

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 22 ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي والزمالك قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

بداية التحسن.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الاثنين

منذ 35 دقيقة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي لـ"الفجر الرياضي" عن محاولات بقاء فتحي: والله العظيم الموضوع انتهى

منذ حوالي 3 ساعات

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 9 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

أحمد صفوت يكشف لـ"الفجر الفني" فكرة مسلسل "سنين وعدت"

طرح الإعلان التشويقي لـ"سنين وعدت" ثاني حكايات مسلسل "إلا أنا"

انطلاق تصوير حكاية "أبيض وردي" لجميلة عوض في هذا الموعد

انطلاق تصوير حكاية "لازم أعيش" لجميلة عوض في هذا الموعد

جميلة عوض تبدأ تصوير مشاهدها بحكاية "لازم أعيش" في هذا الموعد

كندة علوش تستعد لتصوير حكاية "ضي القمر" مع المخرج أحمد حسن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

04:59 م

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

09:58 ص

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

04:30 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه