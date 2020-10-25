أحمد مجدي: أشعر بالسعادة والامتنان لما القدر يدفعني نحو المكان اللي أحبه

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان أحمد مجدي، جمهوره بمجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "مجدي" في الصورة بإطلالة رياضية بتقنية الابيض والاسود في الجيم وهو يمارس التمارين الرياضية، وعلق على الصورة قائلاَ: "باشعر بالسعادة والامتنان لما القدر يبعدني عن اللي كنت مضطر اعمله ويدفعني نحو المكان اللي بالاساس كنت احب اكون موجود فيه 🙏🏼.

في سياق متصل، شارك أحمد مجدي في مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، ونخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية، وهو من إخراج مرقص عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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