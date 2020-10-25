الخطيب يحضر مكافأة ضخمة لنجوم الأهلي في حال التتويج باللقب الإفريقي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:29 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي خلاف
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حفز محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لاعبي الفريق الكروي الأول، بزيادة المكافآت المالية لحثهم على حصد اللقب التاسع في تاريخ القلعة الحمراء.

مكافآت مالية ضخمة في حال فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، تفاصيل المكافآت المالية المنتظرة لجميع أفراد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في حال فوزهم باللقب القاري التاسع.

وأوضح المصدر أن المكافآت المالية ستصل إلى 15 مليون جنيه في حالة الفوز باللقب الإفريقى يتم توزيعها على كافة أفراد الفريق الكروي الأول.

وتابع المصدر أن المكافآت منها 6 ملايين جنيه للجهاز الفنى بقيادة المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، مكافأة راتب ثلاثة أشهر في حالة الحصول على البطولة، و450 ألف جنيه لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

ويحصل كل لاعب الأكثر مشاركة بالفريق خلال البطولة على 300 ألف جنيه، بينما يتم توزيع بقية المكافآت المالية على اللاعبين حسب مشاركات كل لاعب بالبطولة.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع المباراتين 5-1.



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