الخطيب يحضر مكافأة ضخمة لنجوم الأهلي في حال التتويج باللقب الإفريقي
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:29 م
علي خلاف
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حفز محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لاعبي الفريق الكروي الأول، بزيادة المكافآت المالية لحثهم على حصد اللقب التاسع في تاريخ القلعة الحمراء.
مكافآت مالية ضخمة في حال فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، تفاصيل المكافآت المالية المنتظرة لجميع أفراد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في حال فوزهم باللقب القاري التاسع.
وأوضح المصدر أن المكافآت المالية ستصل إلى 15 مليون جنيه في حالة الفوز باللقب الإفريقى يتم توزيعها على كافة أفراد الفريق الكروي الأول.
وتابع المصدر أن المكافآت منها 6 ملايين جنيه للجهاز الفنى بقيادة المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، مكافأة راتب ثلاثة أشهر في حالة الحصول على البطولة، و450 ألف جنيه لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.
ويحصل كل لاعب الأكثر مشاركة بالفريق خلال البطولة على 300 ألف جنيه، بينما يتم توزيع بقية المكافآت المالية على اللاعبين حسب مشاركات كل لاعب بالبطولة.
الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع المباراتين 5-1.
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