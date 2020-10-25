استخراج بطاقة رقم قومي بطريقة إلكترونية | رابط وزارة الداخلية المصرية والخطوات والأسعار(أونلاين)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:19 م
بطاقة رقم قومي
بطاقة رقم قومي
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استخراج بطاقة رقم قومي بطريقة إلكترونية | رابط وزارة الداخلية المصرية والخطوات والأسعار(أونلاين) 

ننشر الآن في سطور المقال التالي رابط وخطوات استخراج بطاقة رقم قومي بطريقة إلكترونية وكذلك تجديد بطاقة الرقم الثم قومي المنتهية، أو تحديث بيانات البطاقة أو استصدار بدل تالف،ون الحاجة للخروج من المنزل ، كل ذلك شريطة بشرط أن تكون قد استخرجت بطاقة الرقم القومي، مرة واحدة على الأقل من قبل من مصلحة الأحوال المدنية، وهي إحدى الخدمات التي يوفرها برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يأتي ضمن الرؤية الجديدة 2030، وفق خطوات مبسطة سنشرحها في هذا المقال.

استخراج بطاقة رقم قومي بطريقة إلكترونية
- على صاحب البطاقة دخول الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية (اضغط هنا).

- إنشاء حساب على الموقع وتسجيل البيانات.

- استقبال كود تفعيل الحساب على خط الهاتف المسجل بالموقع.

- إدخال الكود ورمز التحقق.

- تسجيل الدخول إلى الموقع مرة أخرى عبر  البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- ثم اختيار الأحوال المدنية من الخدمات الإلكترونية.

- اختيار إصدار بطاقة رقم قومي.

- ثم استخراج بطاقة رقم قومي.

- الضغط على كلمة (التالي) .

- كتابة البيانات المطلوبة وهي: الاسم، واسم الأم، ونوع الوظيفة، والوظيفة، وأدخل رقمك القومي.

أهم الضوابط وأسعار الـ"أونلاين"
كما ذكرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني أهم ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومى  بطريقة إلكترونية في كافة أحوالها وهي كالتالي:

- لابد أن تكون البطاقة المطلوبة لنفس مقدم الطلب فقط، حتى يمكن السماح بإصدار البطاقة من الإنترنت.

- يجب مطابقة الحالة للتعليمات المبينة بالإرشادات.

- لابد من استكمال البيانات في الخانات المحددة.

- كذلك يجب تحديد طريقة الدفع، إما عن طريق بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع، أو عبر ماكينات فوري.

- دفع قيمة رسوم استخراج البطاقة  أون لاين  وهو حوالي 200 جنيهًا مصريًا.

- سعر تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين، 170 جنيهًا مصريًا.

- قيمة توصيل البطاقة إلى المنزل، 12 جنيهًا مصريًا.

استخراج بطاقة رقم قومي بطريقة إلكترونية | رابط وزارة الداخلية المصرية والخطوات والأسعار(أونلاين) 

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