البحرين تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
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التقى سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم الأحد ببيت التجار مع بيوش شريفاستاف سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.


 وأشاد رئيس الغرفة بعمق وعراقة العلاقات البحرينية الهندية خاصة على الصعيد التجاري والاقتصادي، مشدداً على ضرورة فتح آفاقٍ أوسع للتعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم الهنود والعمل على الارتقاء بمعدل التبادلات التجارية بين البلدين بما يرتقي وتطلعات الجانبين.

 ودعا ناس أصحاب الأعمال في جمهورية الهند الصديقة للاستفادة من فرص ومزايا الاستثمار في البحرين، خاصةً في مجال القطاع المالي والعقاري والصناعات التحويلية وبناء شراكات مع نظرائهم البحرينيين والاستفادة من المميزات التي تقدمها مملكة البحرين للمستثمرين، نظراً لما تمتاز به بيئة الأعمال من تطور تشريعات وقوانين جاذبة للاستثمار، مؤكداً استعداد الغرفة للتعاون مع السفارة الهدية للدفع بكل ما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

 من جانبه أعرب السفير الهندي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، والتعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في مختلف الاصعدة، كما أشاد بالأدوار الفاعلة التي تقوم بها غرفة البحرين والجهود البارزة التي تبذلها في سبيل تنمية علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أهمية مواصلة اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كل من مملكة البحرين وجمهورية الهند، لاسيما تلك التي تركز على النهوض بمستويات المبادلات التجارية والاستثمارية.

 حضر الاجتماع أعضاء مجلس ادارة الغرفة السيد خالد راشد الزياني، والسيدة سونيا محمد جناحي، والسيدة بتول داداباي، والسيد أحمد صباح السلوم، والرئيس التنفيذي للغرفة السيد شاكر ابراهيم الشتر، ونائبه الدكتور عبدالله بدر السادة.

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