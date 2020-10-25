الوطنية للانتخابات: جميع الشكاوي الواردة كيدية (فيديو)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجان الانتخابية الفرعية انتظمت منذ التاسعة صباحًا، لافتًا إلى أن الهيئة أمرت بتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل في لجان محافظات، والرد على استفسارات وشكاوي الناخبين. 

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع مراسلة قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه حتى الآن لم تصل أي شكوى تؤثر في سير العملية الانتخابية، وجميع الشكاوى الواردة كيدية تقوم الهيئة بفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ الإجراءات حيالها، مؤكدًا أن ما يثار ببعض القنوات الفضائية حول تعرض بعض المرشحين ووكلاءهم لأي شكوى من باب الدعاية لنفسه، وهذا غير مقبول؛ لكونه لو كان يثق من شكوته لتقدم بها للجنة الدعاية الانتخابية أو الهيئة.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك التزام تام من الناخبين وجميع أعضاء اللجان الانتخابية بارتداء الكمامة، وهذا سبب نجاح مصر في إجراء انتخابات الشيوخ ومجلس النواب، والذي أشاد بها العالم اجمع، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بتوفير كمامات مجانية للناخبين بمراكز الاقتراع لمن لا يملك كمامة.

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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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