اليونان: تركيا تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وإذكاء التوتر وتحدي القانون الدولي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:37 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، أنها ستقدم اعتراضًا إلى الجانب التركي بشأن تمديد مهمة سفينة التنقيب في البحر المتوسط.

 

وقالت الخارجية اليونانية، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن تركيا تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وإذكاء التوتر وتحدي القانون الدولي.

 

وأضافت الخارجية اليونانية، أن تمديد فترة أعمال التنقيب التي تجريها {أوروتش رئيس} التركية خطوة غير قانونية تتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر.

 

وتابعت الخارجية اليونانية: "سلوك تركيا غير المقبول يجعل إمكانية إقامة حوار بناء {أمرا بعيد المنال}".

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