البابا تواضروس: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والتكاسل مرفوض (فيديو)

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن بناء برلمان قوى يعني بناء دولة قوية، وهذا ما يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين بناء الدول المصرية العصرية.





وأضاف "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني من الدرجة الأولى، مشددًا على أن الاستغناء والتكاسل والابتعاد مرفوض تمامًا أمام هذا الواجب الوطني الضروري، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والاتحاد الوطني بين المصريين ربانية وهو عطية كبيرة من الله وهي أثمن شيء لدينا، والشعب المصري متلاحم ومترابط.





وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن قوى الشر تحاول دائمًا أن تنفيذ بين هذه الوحدة الوطنية، ولكن مهما عملوا فأهدافهم لن تتحقق ومصر محفوظة دائمًا، مشددًا على أن الشعب المصري يُجل ويحترم الدين، وهو شعب متدين بطبعه، وهذا التدين يجعل المؤسسات الدينية تعمل في مجال تربية النشأ والشباب والفتيان على الارتباط بالوطن، منوهًا بأن التعاون بين الكنيسة ومؤسسة الأزهر دائم ومستمر.





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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.





وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.





وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



