ضربة موجعة لبرشلونة عقب خسارة الكلاسيكو

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني إصابة نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو عقب المشاركة في كلاسيكو الأرض يوم أمس ضد ريال مدريد في اللقاء الذي إنتهى بين الفريقين بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الكامب نو لحساب مباريات الجولة السادسة من الليجا.









وقال الفريق الكتالوني عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة كوتينيو في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر.









ولم يكشف برشلونة مدة غياب كوتينيو عن المباريات وإكتفى بالقول فقط أن مده غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكلاسيكو.







