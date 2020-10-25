الإكتئاب يسيطر على منبوذ نابولي وينتظر تحرك يوفنتوس

يسعى أحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي في الإنتقال إلى صفوف البيانكونيري فريق نادي يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وقال موقع " كالتشيو ميركاتو " الإيطالي أن اللاعب البولندي أركاديوس ميليك مهاجم نابولي منعزل في منزله ويمر بحالة سيئة للغاية خلال الفترة الماضية بسبب عدم مشاركته في المباريات.





وأشار الموقع الإيطالي أن جاتوزو قام بتهميش اللاعب مؤخراً عقب رفضه التوقيع على عقد جديد يربطه بنابولي الأمر الذي جعله يبتعد عن المشاركة في أي مباراة.





ويسعى ميليك إلى الإنتقال ليوفنتوس مجاناً في الصيف القادم الأمر الذي جعله يبقى في المنزل ويحلم بتحرك جديد من يوفنتوس للحصول على خدماته.



