الولايات المتحدة تسجل أكثر من 80 ألف حالة إصابة بكورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:25 م
أمريكا
أمريكا
وكالات
Advertisements

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، لليوم الثاني على التوالي زيادة غير مسبوقة بأكثر من 80 ألف حالة في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

 

وكانت الجامعة  الأمريكية، تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة.

 

وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، في وقت سابق عن تسجيل 83718 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 83757 إصابة في اليوم السابق.

 

وأشارت الجامعة الأمريكية، إلى أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 914 حالة وفاة جديدة، مقابل 943 وفاة الجمعة.

 

وسجلت في الولايات المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، ثمانية ملايين و578 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 224 ألفا 906 حالات وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

 

أخبار تهمك

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

موسيماني يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 4 ساعات

المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ أقل من ساعتين

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

تأكد لحاق نجم الاهلي بمباراة طلائع الجيش

منذ ساعة و 11 دقيقة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 18 ساعة

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات مفاوضات تجديد عقد حازم إمام في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

01:05 م

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

10:31 ص

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»