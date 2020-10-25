مصر تبحث التعاون مع المجر في صناعة الغاز والبترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أوندراش كوفاشى السفير المجرى لدى القاهرة حيث تم بحث سبل التعاون في مجال البترول والغاز في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع المجر في مجال الطاقة في أوائل الشهر الحالي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وخلال اللقاء أكد الملا أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة الأنشطة البترولية جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة وفتحت شهيتها للعمل في مصر في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً ، مشيراً إلى أنه جارى دراسة أوجه التعاون واستغلال الفرص المتاحة بين الجانبين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب المجرى.

ورحب الوزير باستعداد المجر ارسال وفد من الخبراء ورؤساء الشركات المجرية لمصر لبحث عدد من مجالات التعاون المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة ، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات الافتراضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس بين فرق العمل المشتركة من الجانبين بهدف تحديد أولويات العمل ومشروعات التعاون المطروحة خاصة في مجالات الغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية وتصنيع المعدات والتعدين تمهيداً لزيارة الوفد.

ومن جانبه أكد السفير المجرى أن هناك اهتمام بالغ من الاتحاد الأوروبى بتنويع مصادر امدادات الطاقة وأن أحد الخيارات المتاحة هى استغلال تسهيلات إعادة التغييز القائمة في كرواتيا والذى أنهت المجر مؤخراً الربط به حيث استمر العمل على عملية الربط أكثر من عشر سنوات ، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي يتم اجراءها عبر الفيديوكونفرانس تعمل على تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون المشترك في صناعة الغاز والبترول وأن الشركات المجرية أبدت اهتماماً خاصاً بالاستثمار في مصر وأيضا تبادل الخبرات في مجالات الصناعة البترولية وتقديم المنح الدراسية لطلبة الجامعات.