بيرلو ينتظر حسم موقف رونالدو من موقعة برشلونة

يأمل مسؤولو فريق يوفنتوس، في مشاركة البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، ضد برشلونة، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.









وأصيب رونالدو بفيروس كورونا أثناء التواجد مع منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولى الأخيرة.









وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، "فإن البرتغالي لا يزال أمامه فرصة جيدة للتواجد في معركة برشلونة، إذا جاءت نتيجة المسحة الخاصة به سلبية قبل المباراة بـ24 ساعة فقط".









وأضافت:" أرسل يوفنتوس خطاب للاتحاد الأوروبى منذ يومين، كل الوثائق اللازمة حول الحالة الصحية لرونالدو".









ومن المقرر إجراء لمسحة كورونا جديدة، اليوم للاعب الفريق، بعدما جاءت النتيجة، إيجابية في اختبار الأربعاء الماضى.









وفي سياق متصل، علق الأرجنتيتى ليونيل ميسى، نجم فريق برشلونة الإسبانى، على إصابة البرتغالى الدولى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، بفيروس كورونا، وعن مدى التنافسية التي كانت قائمة خلال تواجد الآخير بين صفوف ريال مدريد.









وقال اللاعب في تصريحات لصحفية "دازن": "أتمنى الشفاء لرونالدو، ولكن بالنسبة للمنافسة فأكد أنها كانت قوية خلال تواجده داخل ريال مدريد الإسبانى، وستزال قائمة هذه المنافسة للأبد".









وواصل: إنه خلال فترة المنافسة بينهما سنوات طويلة، كان من الصعب المحافظة على مستوى معين في هذه الفترة، مشيرا إلى أن أنديتهما في ذلك الوقت كانت أقوى الأندية في العالم".









واستكمل: "أعتقد أن الجميع استمتع بالمنافسة التي استمرت لسنوات بينى وبين رونالدو، وعن إمكانية ملاقاته مرة أخرى خلال تواجده بفريق يوفنتوس الإيطالى، قال إن مباراة الأربعاء المقبلة لفريقه ضد السيدة العجوز، في دورى أبطال أوروبا ستشهد المنافسة من جديد".









واختتم تصريحته قائلًا: "أتمنى تواجد رونالدو في المباراة وتعافيه من الإصابة، لخلق المنافسة".



