التنمية المحلية ترصد المواقف إنسانية باليوم الانتخابي الأول (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن العملية الانتخابية تتم في 14 محافظة بدءا من الجيزة وصولا للأقصر، موضحا أن المرأة تصدرت المشهد الانتخابي أمس خلال فترة الصباح.





وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي عبر قضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنه تم تطهير وتعقيم كافة اللجان الانتخابية قبل بداية اليوم الانتخابي الثاني، مضيفا أن الشباب قامور بدور جيد في التيسير على المواطنين الإجراءات الانتخابية، لافتا إلى أن مواقف البعد الإنساني كانت هى الطاغية على اليوم الانتخابي الأول.





وأوضح أن من أبرز المواقف الإنسانية التي تم رصدها خلال اليوم الانتخابي الأول، كانت طلب رئيس حي الهرم 3 سيارات لاصطحاب سيدات من كبار السن إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته، لافتا إلى أن محافظ قنا اصطحب ناخب مسن عمره 90 عاما أصيب بهبوط في الدورة الدموية أثناء ادلائه بصوته إلى المستشفى، مضيفا أن أكبر معمرة في محافة مطروح وعمرها 100 عام شاركت في الانتخاب أمس وعقب ادلائها بصوتها الانتخابي هنأت المتواجدين وقالت لهم "بعودة".





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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.





وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.





وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



