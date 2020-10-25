بهذه الكلمات.. نسرين طافش تبدأ يومها

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت على بلوزة قصيرة ملونة، وجيب أبيض، وعلقت قائلة"من الصعب أن نفهم الإنسان الباحث عن السلام والهدوء، وسط الزحام، وسط الكم الكثير من الناس والفوضي".




يشار إلى أن "الوجه الآخر" أحدث ظهور لنسرين طافش، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.



كما أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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