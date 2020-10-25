خالد الصاوى وأنسى أبو سيف والإنجاز الإبداعى ليلة المهرجان





خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى يتم تكريم الفنان المصرى خالد الصاوى بجائزة الإنجاز الإبداعى على ما قدمه من الأعمال السينمائية المهمة مثل «عمارة يعقوبيان» و«الجزيرة» و«الفيل الأزرق» وغيرها من الأفلام.





أيضا يكرم الفنان المصرى أنسى أبو سيف الذى يعتبر قطباً من أقطاب تصميم المناظر فى السينما العربية وشارك المخرج الكبير الراحل شادى عبد السلام فى ترجمة لوحاته التى رسمها بريشته للتحفة البديعة «المومياء»، إلى واقع ملموس استطاعت الكاميرا أن تلتقطه ومن أهم أفلامه أيضا «يوميات نائب فى الأرياف» و«إسكندرية كمان وكمان» و«عرق البلح» و«أيام السادات» و«الكيت كات» و«رسائل بحر».



