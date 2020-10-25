«فيبريسى الجونة» تختار رامى المتولى عضوًا فى لجنة التحكيم

يشارك الزميل بجريدة الفجر والناقد السينمائى رامى المتولى فى لجنة تحكيم فيبريسى فى فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى، وتضم اللجنة أيضا وبيتوبان بوربوراه الروائى والناقد السينمائى، وبيير سيمون جوتمان المخرج السينمائى ونائب رئيس تحرير مجلة «لافانت سيين».





وفى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يرأسها المخرج والمنتج بيتر ويبر، الذى أخرج مؤخرًا مسلسل «ممالك النار» التليفزيونى الشهير، وتضم اللجنة فى عضويتها الممثل المصرى آسر ياسين، والمخرج وكاتب السيناريو السودانى أمجد أبو العلاء، ورودريجو سيبوليدا كما يشارك المنتج تيرى لينوفل، المؤسس المشارك والمندوب العام لمهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط مونبلييه.





أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فترأستها المنتجة مارى بيير ماسيا، التى أدارت سابقًا قسم نصف شهر المخرجين فى مهرجان كان السينمائى. فيما تضم فى عضويتها المخرجة والمنتجة المصرية ماريان خورى، والمونتير والمخرج سيمون الهبر الفائز بجوائز دولية عن أفلامه الوثائقية «سمعان بالضيعة»، و«الحوض الخامس»، كما ينضم إلى اللجنة المنتج والمبرمج السويدى فريدى أولسون، المبرمج فى مهرجان جوتنبرج السينمائى، كما ينضم إلى اللجنة برنارد كارل، المبرمج والمدير الفنى لمهرجان «حول العالم فى 14 فيلم».





وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة التونسية رجاء عمارى، التى تم الإعلان عن قبولها عضوًا بأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، بالإضافة إلى تعيينها رئيسًا للجنة التحكيم فى مؤسسة جان للسينما فى فرنسا.





وتشارك عدة شخصيات سينمائية عربية ودولية فى عضوية اللجنة، هم؛ «الممثل الهندى على فازال»، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسى جيوم دى ساى الذى يتمتع بعقود من الخبرة فى مجال التليفزيون وإنتاج أكثر من 50 فيلما دوليا من الأفلام الفنية، إضافة إلى الممثلة السورية كندة علوش.







