مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف مع عودة التداول علي التجاري الدولي
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:22 م
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها بمنتصف جلسة اليوم الأحد ، مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب علي الأسهم القيادية ، وبالتزامن مع عودة التداول علي سهم التجاري الدولي
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 3.8%، عند مستوى 10560.2نقطة. وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 2.6 عند 1772.5 نقطة، وتراجع أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 2.3 ليصل إلى 2628.4 نقطة.
وقررت إدارة البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر اعتباراً من بداية جلسة اليوم 25 أكتوبر 2020.
وكانت البورصة المصرية قررت الخميس إيقاف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر، بطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية
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