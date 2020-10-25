مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف مع عودة التداول علي التجاري الدولي

واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها بمنتصف جلسة اليوم الأحد ، مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب علي الأسهم القيادية ، وبالتزامن مع عودة التداول علي سهم التجاري الدولي









تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 3.8%، عند مستوى 10560.2نقطة. و هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 2.6 عند 1772.5 نقطة، وتراجع أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 2.3 ليصل إلى 2628.4 نقطة.



