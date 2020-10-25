بمناسبة يومهم العالمي.. استخراج جوازات السفر للمكفوفين مجانا لمدة أسبوع

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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استخرجت وزارة الداخلية، جوازات السفر لذوي الإعاقة البصرية (مجانًا) بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية ولمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15-10-2019 وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي بــ (اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء)، حيث توافد عدد من ذوي الإعاقة البصرية على إدارات وأقسام الإدارة العامة للجوزات والجنسية خلال الفترة المشار إليها.

وتم استخراج (جوازات السفر) لعدد من الحالات، حيث تم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات المقدمة لهم.

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا واستحسانًا من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي. 

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