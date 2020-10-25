بـ100 مليون إسترليني.. تشيلسي يتحرك لضم موهوب يوفنتوس

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن مفاوضات مسؤولي تشيلسي الإنجليزي، مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن مفاوضات تجديد عقد ديبالا الذي ينتهي في يونيو، واجهت بعض العقبات، حتى توقفت مؤخرًا بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي الأقرب لضم باولو ديبالا، حيث إن البلوز مستعد لعرض من 80 إلى 100 مليون لحسم صفقة اللاعب الأرجنتيني.

الجدير بالذكر أن ديبالا سبق له الاقتراب من مانشستر يونايتد وتوتنهام خلال صيف 2019، لكن اللاعب أوقف الصفقة وقرر البقاء في يوفنتوس.

وأتمت الصحيفة أن ديبالا يحصل على راتب سنوي مع السيدة العجوز يبلغ 10 ملايين يورو.

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