مسلم ومسيحي إيد واحدة.. شيخ وقسيس يدليان بصوتيهما بإحدى لجان بني سويف (صور)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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في مشهد يعبر عن عمق علاقات المحبة والمودة التي تجمع نسيج الوطن الواحد من المسلمين والأقباط، أدلى الصديقان القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير القديس العظيم الأنبا بولا بمركز ناصر وفضيلة الشيخ عبد الناصر طه أمام وخطيب مجمع عمر بن الخطاب بمدينة ناصر بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بمحافظة بني سويف.

ورافق القمص باسليوس الشيخ عبد الناصر طه، أثناء الإدلاء بصوته بلجنة 171 بمدرسة الدكتور جابر بمدينة ناصر كما رافق الشيخ عبد الناصر القمص باسليوس الأنبا بولا أثناء الإدلاء بصوته في لجنة 170 بمدرسة الدكتور جابر جاد الثانوية بمدينة ناصر.

ووجه الشيخ عبد الناصر طه والقمص باسليوس الأنبا بولا رسالة لكل جموع أهالي مركز ناصر إلي المشاركة في الانتخابات واختيار من يشاءون لما في ذلك من مردود جيد علي الدولة المصرية نفسها مشيدا برجال القضاء والشرطة والموظفين المشرفين علي العملية الانتخابية.

يُذكر أن فضيلة الشيخ عبد الناصر طه والقمص باسليوس تجمعهم علاقة قوية للغاية تقوت بشدة عقب 25 يناير وتجلت خلال وعقب ثورة 30 يونيو المجيدة وهي مضرب الأمثال في العلاقة النموذجية التي تجمع بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي وساهما خلال فترة الفراغ الأمني في احتواء مئات المشكلات ما بين عنصري الأمة.

وكانت عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020 أنتظمت في 692 لجنة فرعية على مستوي المحافظة داخل 481 مقر انتخابي، في يومها الثاني، بعد أن فتحت أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم الأحد.
مسلم ومسيحي إيد واحدة.. شيخ وقسيس يدليان بصوتيهما بإحدى لجان بني سويف (صور)
مسلم ومسيحي إيد واحدة.. شيخ وقسيس يدليان بصوتيهما بإحدى لجان بني سويف (صور)
مسلم ومسيحي إيد واحدة.. شيخ وقسيس يدليان بصوتيهما بإحدى لجان بني سويف (صور)
مسلم ومسيحي إيد واحدة.. شيخ وقسيس يدليان بصوتيهما بإحدى لجان بني سويف (صور)
مسلم ومسيحي إيد واحدة.. شيخ وقسيس يدليان بصوتيهما بإحدى لجان بني سويف (صور)
مسلم ومسيحي إيد واحدة.. شيخ وقسيس يدليان بصوتيهما بإحدى لجان بني سويف (صور)
مسلم ومسيحي إيد واحدة.. شيخ وقسيس يدليان بصوتيهما بإحدى لجان بني سويف (صور)
مسلم ومسيحي إيد واحدة.. شيخ وقسيس يدليان بصوتيهما بإحدى لجان بني سويف (صور)

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