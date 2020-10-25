إصابة 3 في انقلاب سيارة أثناء نقلهم للجان الانتخابات ببني سويف

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أصيب 3 أشخاص بمحافظة بني سويف، في حادث سير، وقع، اليوم الاحد، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الزراعي، أثناء توجههم للادلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللأزم.



وأستقبلت مستشفى بني سويف الجامعي 3 مصابين جراء الحادث، وهم: "ش.خ.م" ٥٥ سنة، فلاح، مصابًا بجرح قطعي بالرس وإشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"ع.أ.ع" ٦٢ سنة، فلاح، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، و"ح.أ.ع" ٦٥ سنة، فلاح، مصابًا بإشتباه كسر بالضلوع.



وكانت عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020 أنتظمت في 692 لجنة فرعية على مستوي المحافظة داخل 481 مقر انتخابي، في يومها الثاني، بعد أن فتحت أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم الأحد.



ويتنافس 91 مرشحًا على المقاعد الفردية الـ8 المخصصة لمحافظة بني سويف في دوائرها الأربعة، حيث يبلغ العدد الإجمالي لمن لهم حق الانتخاب مليون و883 الف و354 ناخبا، موزعون 4 دوائر انتخابية.

