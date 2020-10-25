سموحة يستهدف ضم رباعي الأهلي على سبيل الإعارة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يخطط نادي سموحة السكندري لضم رباعي الأهلي على سبيل الإعارة، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

وأشار مصدر مقرب من الفريق، أن مسؤولي سموحة يريدون ضم صالح جمعة، أحمد ياسر ريان، عمار حمدي، وأكرم توفيق، خلال الموسم المقبل.

كما أبدى مسؤولو سموحة رغبتهم السابقة في التعاقد مع الظهير الأيسر الصاعد للنادي الأهلي.

وتعاقد سموحة رسمياً مع الثنائي، أطهر الطاهر، الظهير الأيمن لفريق الهلال السوداني، ومحمود البدري مدافع الانتاج الحربي.

ويستعد سموحة للمواجهة الختامية في الدوري المصري الممتاز ضد فريق إف سي مصر، والمقررة السبت المقبل 31 أكتوبر.

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