خطوة أخيرة تُقرب رونالدو من مواجهة برشلونة

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن تطور جديد بشأن موقف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من المشاركة ضد برشلونة الإسباني في دور المجموعات لحساب بطولة دوري أبطال أوروبا.









وكان رونالدو قد عانى خلال الفترة الماضية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وذلك خلال تواجده مع منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي التي أقيمت الشهر الجاري.









وقال برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن نسبة مشاركة كريستيانو رونالدو ضد برشلونة كبيرة للغاية خاصةً أن اللاعب لا يعاني من أي أعراض أثناء فترة الحجر الصحي ويراهن البيانكونيري على المسحة التي يتم أخذها قبل 24 ساعة من المباراة.



