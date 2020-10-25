محافظ بني سويف من غرفة متابعة النواب: التصويت منتظم داخل 692 لجنة

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تابع الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، بدء عملية التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، داخل 481 مركز انتخابي يضم 692 لجنة فرعية، والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة الـ9 صباح اليوم، حيث يبلغ عدد الناخبين مليون و883 ألف و354 مواطنا على مستوى المحافظة من المُسجلًين في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك في إطار المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التي تضم 14 محافظة من بينها بني سويف ويتم إجراؤها على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.



جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولا بأول،وذلك في حضور اللواء أ.ح سامي محمد سعد قائد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي وقائد قوات تأمين المحافظة،والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والمستشار العسكري للمحافظة.



حيث اطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.



وكان المحافظ قد أصدر"في وقت سابق" تعليماته للجهات التنفيذية المختصة بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والالتزام بالإجراءات الوقائية طبقا لتعليمات وزارة الصحة والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات،وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان وتحديد علامات للمواطنين مع مراعاة المسافات البينية، فضلًا عن تشكيل لجان للمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.



وكانت عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020 أنتظمت في 692 لجنة فرعية على مستوي المحافظة داخل 481 مقر انتخابي، في يومها الثاني، بعد أن فتحت أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم الأحد.

