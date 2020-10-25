فنزويلا تعلن هروب المعارض ليوبولدو لوبي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
المعارض ليوبولدو لوبي
المعارض ليوبولدو لوبي
وكالات
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غادر السياسي الفنزويلي المعارض، ليوبولدو لوبيز، غادر يوم أمس السبت، مقر إقامة السفير الإسباني في كاراكاس، للفرار من البلاد، بعد أكثر من عام على لجوئه هناك.

 

ولم يذكر حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي كيف غادر لوبيز، رغم أن شخصين يعرفان طريقة خروجه، قالا إنه خرج عبر كولومبيا.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، كشف مصدر حكومي إسباني، بأن لوبيز على وشك الوصول إلى إسبانيا، حيث تعيش زوجته الآن.

 

ويذكر أنه تم سجن لوبيز في العام 2014، بعد أن قاد احتجاجات ضد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ثم تم الإفراج عنه بشكل مؤقت، في العام 2017.

 

وقام أثناء إقامته الجبرية، بتوجيه الشاب، خوان غوايدو، الذي تم انتخابه في أوائل العام الماضي رئيسا للكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة، ضد الرئيس مادورو، ونصحه باستخدام بنودا في الدستور، لتولي الرئاسة بشكل مؤقت.

 

وكان لوبيز، ظهر في الشوارع بجانب غوايدو، في أبريل من العام الماضي، عندما أثار الأخير، تمردا عسكريا قصيرا ضد مادورو.

 

ولجأ لوبيز إلى مقر إقامة السفير الإسباني، وتمكنت زوجته، ليليان تينتوري، من المغادرة إلى إسبانيا في شهر مايو من العام الماضي، مع ابنتهما.

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