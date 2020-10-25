غرفة عمليات "القومي للإعاقة" تواصل تلقي استفسارات الناخبين في انتخابات النواب

بدأت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عملها في متابعة عمليات تصويت الناخبين من ذوي الإعاقة لليوم الثاني على التوالي للجولة الأولى من العملية الإنتخابية لمجلس النواب .





وتعمل غرفة العمليات على تلقي أسئلة واستفسارات الناخبين من ذوي الإعاقة خلال العملية الإنتخابية من خلال الخط الساخن على رقم 16736‪ ‪ ، أو تلقي الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس اب على أرقام " 01551816614 "، " 01285588657 "، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYP.





كما تتلقى غرفة المتابعة التقارير من متابعي المجلس المنشرين في محافظات المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب داخل اللجان، لرصد التسيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.