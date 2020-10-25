غرفة عمليات "القومي للإعاقة" تواصل تلقي استفسارات الناخبين في انتخابات النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
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بدأت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عملها في متابعة عمليات تصويت الناخبين من ذوي الإعاقة لليوم الثاني على التوالي للجولة الأولى من العملية الإنتخابية لمجلس النواب .

وتعمل غرفة العمليات على تلقي أسئلة واستفسارات الناخبين من ذوي الإعاقة خلال العملية الإنتخابية من خلال الخط الساخن على رقم 16736‪ ‪ ، أو تلقي الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس اب على أرقام " 01551816614 "، " 01285588657 "،  أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYP.

كما تتلقى غرفة المتابعة التقارير من متابعي المجلس المنشرين في محافظات المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب داخل اللجان، لرصد التسيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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